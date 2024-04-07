طريقة عمل عصير الكرفس في البيت.. «انتعاش للصحة وطعم لذيذ»

الكرفس من الخضروات المميزة بنكتها الرائعة اللذيذة التي يُفضلها العديد من الأشخاص، كما يتمتع بفوائد عديدة لصحة الجسم، إذ أنه يمد أجسامنا بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة، ولذلك يبحث البعض عن أفضل الطرق لتناوله، وخصوصًا كعصير.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي طريقة عمل عصير الكرفس في البيت بأقل التكاليف، وفقاً لموقع «just food».

طريقة عمل عصير الكرفس

المكونات:

- 5 عود كرفس.

- لتر ماء.

- ربع كوب عسل.

- 3 حبة ليمون.

طريقة التحضير :

- خفق الكرفس مع عصير الليمون والماء في الخلاط الكهربائي.

- نوزع العصير في كاسات التقديم.

- تحلية العصير بالعسل ويقدم باردًا.

عصير الكرفس والبقدونس

المكونات :

- 5 عود كرفس.

- 3 حبات ليمون.

- لتر ماء.

- 3 عود بقدونس.

- كوب مكعبات ثلج.

طريقة التحضير :

- خفق الكرفس مع البقدونس في الخلاط الكهربائي.

- نضيف عصير الليمون والماء ونستمر في الخفق حتى يصبح القوام ناعم.

- نضع العصير في كاسات التقديم ويقدم مع الثلج من فوقه.

طريقة عصير الكرفس والجزر

المكونات :

- 3 حبات تفاح.

- 3 عود كرفس.

- 4 جزر.

- تفاحة مقطعة شرائح للتزيين.

طريقة التحضير :

- يوضع التفاح مع الجزر في العصارة الكهربية، ثم اخّفقيهم مع الكرفس جيدًا.

- نضع العصير في كاسات، ثم يقدم بارد مع شرائح التفاح.

طريقة عمل عصير السبانخ

- نصف حزمة سبانخ.

- 2 عود كرفس.

- 2 تفاح أخضر.

- 2 خيار.

- نصف حزمة نعناع طازج.

طريقة التحضير :

- نضع كل المكونات في الخلاط ونطحنهم جيداً.

- نصفي العصير، ثم نسكبه في كاسات التقديم، ويقدم بارداً.

عصير السبانخ والبرتقال

المكونات :

- 7 أوراق سبانخ.

- 2 كيوي.

- كوب ماء.

- 3 برتقال معصور.

طريقة التحضير :

- تنظيف أوراق السبانخ، ثم نعصر البرتقال.

- نضع كل المكونات في الخلاط.

- نضع العصير في أكواب ويُقدم بارداً.