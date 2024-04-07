بث مباشر.. قناة «الحياة» تنقل صلاة التهجد من مسجد الإمام الحسين كتب: محمد عزالدين 12:53 ص | الأحد 07 أبريل 2024 مسجد الحسين تنقل قناة «الحياة» بثا مباشرا لشعائر صلاة التهجد من مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قناة «الناس» تنقل صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر) قناة «الحياة» تنقل صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر) إمام مسجد الحسين: يجب عدم رد الإساءة والأخذ بمنهج القرآن الكريم (فيديو) بث مباشر.. قناة «الناس» تنقل صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين بث مباشر.. قناة «الحياة» تنقل صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين الحسين التهجد بقلم محمد عزالدين