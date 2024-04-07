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بث مباشر.. قناة «الحياة» تنقل صلاة التهجد من مسجد الإمام الحسين

كتب:

محمد عزالدين
12:53 ص | الأحد 07 أبريل 2024
مسجد الحسين

مسجد الحسين

تنقل قناة «الحياة» بثا مباشرا لشعائر صلاة التهجد من مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة.

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