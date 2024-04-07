أفضل سورة لاستجابة الدعاء وقضاء الحوائج ورد الظلم.. اقرأها واذكر حاجتك

الدعاء عبادة عظيمة يجب على المسلم أن يُكثر منها في جميع أحواله، وأن يُحسن الظن بربه، وأن يعلم أن الله تعالى لا يُضيّع دعاءً، سواء كان الدعاء نصًا صريحًا أم سورة مفضلة تساعد على الاستجابة.

وبشكل عام يجب أن يكون الدعاء خالصًا لله تعالى، لا يُشرك فيه أحد، وأن يدعو العبد الله تعالى بالتضرع والخشوع، وعلى العبد أن يبدأ دعاءه بالحمد لله تعالى والشكر على نعمه، والاستفتاح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

فضل سورة يس

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أنّ سورة يس من أعظم سور القرآن، فيمكننا أن نقرأها بنية الشفاء، ونقرأها بنية رد الظلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم «اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب».

شروط استجابة الدعاء:

ولاستجابة الدعاء عدة شروط منها الإخلاص لله تعالى، لذا يجب أن يكون الدعاء خالصًا لله تعالى، لا يُشرك فيه أحد، وأن يكون طعام الداعي وشرابه وملبسه من الحلال، ويجب على العبد أن يصبر على استجابة دعائه، ولا يستعجل الله تعالى، وأن يُلحّ في الدعاء، ويُكثر من التضرع والخشوع، ويجب على العبد أن يبتعد عن المحرمات حتى يُستجاب دعاءه، حسبما أوردت «الإفتاء».

أوقات استجابة الدعاء:

هناك عدة أوقات لاستجابة الدعاء منها الدعاء في الثلث الأخير من الليل، الذي يعد من أفضل الأوقات لاستجابة الدعاء، والدعاء بين الأذان والإقامة، والدعاء عند الإفطار من الصيام، والدعاء يوم الجمعة، كذلك الدعاء في السجود.