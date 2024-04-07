 دعاء ليلة القدر المستجاب للرزق والنجاح والزواج.. ردده واغتنم الأجر

دعاء ليلة القدر هو مخ العبادة، فقد أخبرنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنّ الدعاء صلة بين العبد وربه، وسبب لنيل رضاه، ومن أهم أسباب الرزق، فقد حثّنا الله تعالى على الدعاء ووعدنا بالإجابة، ففي سورة غافر يقول الله تعالى: «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، كما أنّ الدعاء سببًا لدفع البلاء وقضاء الحوائج، ففي الحديث: «ما نزل من السماء شيء إلا بدعاء»، وهو أيضًا يُشعر العبد بالراحة والطمأنينة، ويُزيل عنه الهمّ والغمّ.

وصية نبوية بأدعية ليلة القدر

الدعاء بشكل عام له مكانة كبيرة، ولكن الدعاء ليلة القدر له مكانة خاصة، فقد أوصى النبي بترديد دعاء ليلة القدر، وورد أن الرسول أوصى السيدة عائشة في العشر الأواخر من رمضان، بترديد دعاء ليلة القدر، وهو: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا»، فعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

صيغة أدعية الرزق والنجاح في ليلة القدر

ومن الصيغ المتداولة صيغة أدعية الرزق والنجاح في ليلة القدر: «اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

اللهم ألبسني العافية حتى تهنيني بالمعيشة، واختم لي بالمغفرة حتى لا تضرني الذنوب، واكفني كل هول دون الجنة حتى تبلغنيها.

«اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علّم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علّم الأولياء والصالحين، اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبًا غير بعيد ويا شاهدًا غير غائب ويا غالبًا غير مغلوب صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأميّ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا».