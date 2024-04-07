لائحة قانون التصالح.. الأحوزة العمرانية وفق التصوير الجوي حتى 15 أكتوبر 2023

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء الخاص باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتضمن نص اللائحة التنفيذية بالتزام الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإتاحة خرائط الأحوزة العُمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، لمديريات الزراعة وإدارات التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بصفة دورية، وذلك لمطابقتها على خرائط التصوير الجوي التي ترد إليها وفقاً للتصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.

تقديم طلبات التصالح

وأشارت اللائحة التنفيذية إلى التزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات التصالح، بتغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وأحكام ترتبط بتقديم طلبات التصالح، وأيضًا اختصاصات اللجان الفنية بشأن فحص الطلبات المقدمة، وقيم رسم الفحص المقرر بحسب مُسطح الأعمال المُخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية.

لافتة إلى أنّ قيمة مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع 25%، طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح، إضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية حال قبول اللجنة الفنية الطلب والتصرف في حالات الرفض.

موعد تطبيق التصالح

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.