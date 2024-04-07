«الوطنية للصحافة» تعلن أسماء رؤساء تحرير الصحف القومية الجدد اليوم

أعلنت الكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أنَّ الهيئة ستعلن اليوم التغييرات الصحفية في المؤسسات الصحفية القومية، والتي من المقرر أن تشمل رؤساء مجال الإدارات ورؤساء التحرير.

التغييرات الصحفية

وقالت عضو الهيئة الوطنية للصحافة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اليوم إن شاء الله التغييرات الصحفية في الصحف القومية، مبروك لروؤساء التحرير الجدد، وشكرًا لمن أدى مهمته».

الوطنية للصحافة

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد قررت في 27 ديسمبر الماضي تكليف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والإلكترونية ومجالس الإدارات بالمؤسسات الصحفية القومية، بالاستمرار في تسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والاصدارات الصحفية، وفق التشكيل الحالي، لمدة 3 أشهر، أو لحين إجراء التغييرات الصحفية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، هذا القرار في بيان، موضحة فيه أنَّه جاء في اجتماع الهيئة اليوم الأربعاء، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، وبحضور المستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ووليد عبدالعزيز، وسامح عبدالله وأسامة أبو باشا أعضاء الهيئة ومروة السيسي أمين عام الهيئة.