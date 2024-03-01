الوطنية للصحافة: توجد شريحة في المجتمع تتمسك بشراء الجرائد الورقية

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إنه لديه تحفظا على من يرى أن الصحافة القومية تراجعت، مؤكدا أن الجرائد الكبيرة مثل الأهرام والأخبار والجمهورية وروز اليوسف لديها بوابة إلكترونية وأصبحت أكثر انتشارا، بالإضافة إلى الأعداد الورقية الموزعة، فكل هذا يشير إلى أن هناك زيادة في أعداد القراء أكثر من السابق.

الإصدرات الورقية لن تزول

‏وأوضح عبد الصادق الشوربجي خلال مشاركته في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «الإعلام.. الإشكاليات الحاضرة وسيناريوهات التطوير»، أننا لا نستطيع أن نجزم بأن ‏الإصدارات الورقية في طريقها للزوال، وإنما هي موجودة لأن هناك شريحة من المجتمع المصري ما زالت متمسكة بشراء الجرائد الورقية بشكل يومي، لافتا إلى أنه تم إصدار الصحافة الإلكترونية لتفضيل شريحة الشباب لها.

‏وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه بالرغم من أن الجريدة التي كانت تكلفنا 3 جنيهات أصبحت تكلفنا الآن 20 جنيها بعد أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، لكننا ما زلنا نصدرها تلبية لاحتياجات القراء، مع تحويل بعض الإصدارات الصحفية المسائية إلى بوابات إلكترونية تماشيا مع التطور التكنولوجي وسط اعتراض من الكتاب الذين كانوا يكتبون في هذه الإصدارات الورقية، مشيرا إلى أنه بعد تحولها إلى إلكترونية أصبح الموضوع الصحفي يلقى صدى واسعا من الجمهور.

تحويل أرشيف الجرائد القومية المهمة إلى محتوى مرئي

‏ولفت الشوربجي إلى أنه مع التطور التكنولوجي الكبير جرى إصدار منصة وتطبيق على الهاتف يختص بصحافة الفيديو بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ونعمل الآن على إطلاق بث تجريبي باللغتين العربية والإنجليزية حتى نخاطب العالم بشكل أكبر، فضلاً عن تحويل أرشيف الجرائد القومية المهمة إلى محتوى مرئي حفاظا على تراث مصر الثقافي.