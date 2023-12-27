«الوطنية للصحافة» تقرر مد تشكيل مجالس المؤسسات القومية 3 أشهر

قررت الهيئة الوطنية للصحافة تكليف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والإلكترونية ومجالس الإدارات بالمؤسسات الصحفية القومية، بالاستمرار في تسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والاصدارات الصحفية، وفق التشكيل الحالي، لمدة 3 أشهر، أو لحين إجراء التغييرات الصحفية.

جاء ذلك في اجتماع الهيئة اليوم الأربعاء، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وبحضور المستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ووليد عبدالعزيز وسامح عبد الله وأسامة أبو باشا أعضاء الهيئة ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

كما اعتمدت الهيئة، المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بشأن إقرار العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالمؤسسات عن شهر يناير 2024 بحد ادنى 150 جنيها وحد أقصى 250 جنيها، بنفس ضوابط العام السابق.

مشروع إنشاء جامعة مدرسة دولية لـ«أخبار اليوم»

وصرح المهندس عبدالصادق الشوربجي، بأن الهيئة الوطنية للصحافة وافقت خلال اجتماعها على مشروع إنشاء جامعة لمؤسسة أخبار اليوم على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر وفقاً للدراسات المالية والفنية التي تم اعدادها للمشروع.

كما وافقت الهيئة على مشروع انشاء مدرسة دولية لمؤسسة أخبار اليوم على الأرض المملوكة لها بمنطقة القطامية، والبدء في إجراءات طرح كراسة الشروط الخاصة بالمشروع وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.