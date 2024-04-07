«سلامة الغذاء» تشن حملات مكثفة على 454 منشأة بـ12 محافظة لضمان جودة المنتجات

تواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء جهودها لضمان سلامة الغذاء وتوفير منتجات غذائية آمنة للمواطنين، إذ كشف تقريرها الأسبوعي الـ14 لعام 2024 عن شنّ فريق إدارة الشكاوى حملات مكثفة على 454 منشأة غذائية في 12 محافظة مختلفة.

حملات مكثفة وشكاوى قليلة

· تمّ غلق 15 شكوى من أصل 29 شكوى وردت إلى الهيئة من مختلف الجهات، بينما جاري فحص 14 شكوى أخرى.

· شملت الحملات الرقابية محافظات «القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، أسوان، مطروح، الوادي الجديد، البحيرة، سوهاج والغردقة».

· تمّ التأكّد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أيّ ملاحظات.

تسجيل وترخيص المنشآت

· تمّ تسجيل 496 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي.

· أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 256 معاينة، استوفت 88 منشأة منها لاشتراطات الهيئة.

· تمّ تسجيل 3 منشآت تخزينية و3 منشآت أخرى لاشتراطات الاعتماد.

· تمّ تسجيل 16 مطعم و فندق واحد بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

الرقابة على جميع القطاعات

· نفذت إدارة موردي الألبان 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان.

· تمّ فحص 385 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

· نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 7 زيارات رقابية.

· أجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء.

· نفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 3 مأموريات رقابية.