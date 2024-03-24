«سلامة الغذاء» تفحص 339 طلب تظلم وارد من المواني المختلفة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ12 لعام 2024، والذي يُركز على أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، إذ ذكر أنه جرى تنفيذ 19 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتهدف هذه المهام إلى التأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وضمان سلامة المنتجات الغذائية التي تُعرض للمستهلكين.

وأضاف التقرير أن عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة بلغ 2 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1655 فرع لعدد 47 سلسة تجارية، وبالتنسيق مع إدارة الشكاوى جرى تنفيذ 4 حملات على عدد 24 منشأة غذائية، للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وأشار إلى أنه جرى تسجيل 534 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 358 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 116 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

الرقابة على المنشآت التخزينية

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 23 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية، بني سويف، سوهاج، الإسكندرية، الأقصر وجنوب سيناء، وجرى استيفاء 1 منشأة تخزينية لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي وإدراجها بالقائمة المعتمدة للهيئة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الجيزة، بني سويف، الغربية، الدقهلية، القليوبية والفيوم.

الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية جرى القيام بـ32 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة والقاهرة، وجرى تسجيل 14 مطعم و1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الدقهلية، والجيزة، وجرى تسجيل عدد 1 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 3 وحدات للاشتراطات وتم إصدار شهادة مؤقتة لها، وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 339 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

الأسماك ومنتجات الأحياء المائية

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 3 زيارات رقابية على مراكب/ سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن، بالإضافة إلى 68 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وجرى تسجيل 2 مجزر دواجن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 5 مأموريات رقابية في محافظات القليوبية، القاهرة والجيزة.