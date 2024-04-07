«سلامة الغذاء»: تصدير 70 ألف طن موالح إلى الأسواق الخارجية خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الرابع عشر لعام 2024، وذلك عن الفترة من 30 مارس حتى 5 أبريل، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة

وبحسب التقرير، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 85 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 12 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستوفت 4 منشآت لاشتراطات التسجيل، 7 منشآت لاشتراطات التأهيل، 6 منشآت لاشتراطات الاعتماد.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 62 زيارة، وتم تسجيل منشأتين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 2 محطة تعبئة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3525 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1783 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5051 رسالة بنحو 260 ألف طن لـ1520 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 662 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 40 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم زيتون بأنواعه بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 63 صنفا بنحو 60 ألف طن.

الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 70 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 47 صنف بنحو 88 ألف طن، وبحسب التقرير، مثلت إيطاليا والسعودية وروسيا وأسبانيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 166 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 800 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 700 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 627 رسالة.

وذكر التقرير، أن عدد الرسائل الغذائية الواردة سجلت 1923 رسالة بنحو 443 ألف طن لعدد 715 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 146 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، استراليا، أندونيسيا وأمريكا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 663 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 373 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 260 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 55 منتج و7 شركات، ونفذت 9 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 842 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 11 زيارة تفتيش لمضارب الأرز في محافظات الشرقية، الدقهلية والبحيرة.