هيئة سلامة الغذاء تنفذ 24 مأمورية رقابية على فروع السلاسل التجارية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء اليوم، تقريره الأسبوعي الـ13 لعام 2024، إذ أنه فيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تمّ تنفيذ 24 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكّد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1657 فرعا لـ47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارة الشكاوى، تم شن حملة مشتركة على 6 منشآت غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء، وتمّ تسجيل 354 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 342 معاينة، فيما استوفت 92 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

الرقابة على المنشآت التخزينية

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 29 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، أسيوط، المنيا والبحيرة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم شن 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الجيزة، بني سويف، الغربية، الدقهلية، القليوبية والفيوم، المنوفية والبحيرة.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 51 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر، وتم تسجيل 5 مطاعم و 2 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 9 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية والجيزة، وفحصت لجنة التظلمات بالهيئة 438 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

زيارات تفتيش على مجازر الدواجن

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن، بالإضافة إلى 57 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء مأموريتين رقابيتين في محافظتي القليوبية والشرقية.