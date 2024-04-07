«صحة النواب» تقدم نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع تقلبات الطقس

حث رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أشرف حاتم، المواطنين على ضرورة الاهتمام بمعرفة حالة الطقس قبل الخروج من المنزل خلال الأيام المقبلة، وعدم تخفيف ملابس الأطفال في الليل، خشية الإصابة بنزلات البرد، موضحا أن البلاد تتعرض بدءا من شهر أبريل كما هو معروف لتقلبات جوية، بحسب تصريحات لـ«الوطن».

وأضاف أنه يجب أخذ الاحتياطات اللازمة عند معرفة حالة تقلبات الطقس، وخاصة خلال فترة التواجد خارج المنزل، منها ارتداء الكمامة الطبية، لتفادي عدوى الآخرين حالة الإصابة بنزلة برد، أو خلال تعرض البلاد لرياح الخماسين أو الأتربة، وذلك للحد من الإصابة بأمراض الجيوب الأنفية.

تأثير التغيرات المناخية على صحة الإنسان

وأوضح حاتم أن الوضع الصحي في مصر مطمئن للغاية، وغالبية الإصابات التي يعاني منها المواطنين حاليا هي نزلات برد عادية، بسبب تقلبات الطقس اليومية، قائلا: «لسنا أمام متحور جديد لـ كورونا، ونعيش حالة من التغير المناخي الصعبة، تتطلب منا الحذر خشية الإصابة بنزلات الإنفلونزا».

كيفية تجنب الإصابة بنزلات البرد

وأشار إلى أهمية ارتداء الملابس القطنية في الصباح، واصطحاب «جاكيت» في فترة المساء، مع عدم التخفيف للأطفال لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مضيفا: «صحيح أن موسم الشتاء انتهي، لكن يجب توخي الحذر خلال الفترة المقبلة، والتي ستشهد تغيرات مناخية مختلفة، تزامنا مع إجازة عيد الفطر».