«أسوأ 100 مرة من كورونا».. تفاصيل وأعراض فيروس قاتل يثير ذعر العالم

حالة من الذعر يعيشها العالم، بعد تحذير خبراء الصحة من احتمال حدوث وباء قريبا، مع استمرار انتشار أنفلونزا الطيور وانتقالها إلى الحيوانات البرية، وذلك بعد 4 أعوام من ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في توقف الحياة في العالم بأكمله، ووفاة مئات الآلاف من مختلف دول العالم.

«أسوأ 100 مرة من كورونا»، هكذا وصفت صحيفة «دايلي ستار» البريطانية، الفيروس، بعد تحذير هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) البشر من عدم وجود مناعة ضد أنفلونزا الطيور، مما يثير مخاوف من انتشارها بسرعة والتسبب في وباء آخر.

ذعر في العالم من انتشار وباء جديد بين البشر

الفحوصات أثبتت إصابة أول شخص في ولاية تكساس بفيروس أنفلونزا الطيور H5N1، بحسب ما أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وعلى الرغم من أنه ليس من الشائع أن يصاب البشر بالفيروس من الطيور المصابة، لكن المركز يقول إن الأنواع الجديدة من الفيروس قد تكون خطيرة وقاتلة بالنسبة للبشر في المستقبل القريب، محذرين من أن المرض انتقل من الطيور إلى الثدييات.

«تستمر هذه الفيروسات في التطور عالميًا، ومع هجرة الطيور البرية، يمكن اختيار سلالات جديدة تحمل طفرات محتملة للتكيف في الثدييات، وإذا اكتسبت فيروسات أنفلونزا الطيور A (H5N1) القدرة على الانتشار بكفاءة بين البشر، فقد يحدث انتقال على نطاق واسع بسبب نقص الدفاعات المناعية ضد فيروسات H5 لدى البشر»، بحسب البيان.

وتتسبب أنفلونزا الطيور في وفيات بنسبة 60% بين البشر، كما أن المركز أعلن أنه لا يستطيع محاربة المرض، لذلك يمكن أن ينتشر بسرعة.

أعراض أنفلونزا الطيور على البشر.. أسوأ 100 مرة من كورونا

كيف يمكن وقف جائحة أنفلونزا الطيور من الانتشار بين البشر؟، المركز قال أنهم بحاجة إلى اتخاذ خطوات للحد من التعرض ووقف انتشار الفيروس إلى الثدييات والبشر، وعدد ذلك وفقا للخطوات التالية:

1- العمل تعزيز المراقبة التي تستهدف البشر والحيوانات

2- ضمان الوصول إلى التشخيص السريع

3- تعزيز التعاون بين القطاعين الحيواني والبشري

4- تنفيذ التدابير الوقائية مثل التطعيم

ما هي أعراض الإصابة بالوباء الجديد؟ المركز كشفها وفقا لما يلي:

1- التهابات العين

2- أعراض الجهاز التنفسي العلوي

3- الالتهاب الرئوي