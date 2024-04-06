حالة الطقس الأيام المقبلة.. عودة الأجواء الشتوية وتحذير من الأمطار الرعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الغد حتى الجمعة المقبلة، مشيرة إلى أنه خلال تلك الفترة يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحارًا على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تساقط أمطار ونشاط للرياح

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مشيرة إلى أنها تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأوضحت أن الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، لافتة إلى أنها تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وأضافت أنّ الثلاثاء المقبل الموافق وقفة عيد الفطر المبارك، يشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء ومنطقة خليج العقبة ومدن القناة وتكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد الجوية أنه تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت أنّ تساقط الأمطار يستمر حتى الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، وتكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ويستمر نشاط الرياح يومي الخميس والجمعة على جنوب سيناء.