من لا يجب عليه دفع زكاة الفطر؟.. 3 فئات حددتها دار الإفتاء

زكاة الفطر من الأمور المفروضة على كل مسلم يستطيع أداؤها، وتُخرج في شهر رمضان المبارك قبل صلاة العيد، وتهدف إلى تطهير الصائم من اللغو والرفث وإطعام المحتاجين في هذه المناسبة، وقد حدد الله عز وجل الفئات التي يجب عليها إخراجها، والفئات التي يحق لها الحصول عليها، وكذلك من لا يجب عليه إخراجها. وتجيب دار الإفتاء في السطور التالية عن سؤال من لا يجب عليه دفع زكاة الفطر؟.

من لا يجب عليه دفع زكاة الفطر؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها على سؤال من لا يجب عليه دفع زكاة الفطر؟، مشيرة إلى أن العلماء أجمعوا على أن هناك ثلاث فئات لا يجب عليها دفع زكاة الفطر، وهم الفقير الذي لا يملك قوت يومه، والجنين إذ لم يولد قبل مغرب يوم العيد، والميت الذي مات قبل غروب شمس آخريوم من رمضان.

وأضافت الإفتاء خلال إجابتها على سؤال من لا يجب عليه دفع زكاة الفطر، أن الله عز وجل حدد للأشخاص القادرين مصارف للزكاة ، فذكر الله عزوجل في كتابه الكريم في سورة التوبة: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».

وحددت «لإفتاء» الفئات المستحقة لزكاة الفطر، وهم:

- الفقير، وهو الشخص الذي لا يغطي احتياجاته الأساسية.

- العاملون على الزكاة، والمقصود بهم الجهات المعنية والمختصة بجمع وتوزيع الزكاة.

- المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب.

لأشخاص المجاهدون في سبيل الله.

- ابن السبيل، وهو المسافر الذي يجد نفسه بعيدًا عن بلده ولا يمتلك ما يكفيه للعودة.

وقت إخراج زكاة الفطر

وأوضحت الإفتاء أثناء حديثها عن من لا يجب عليه دفع زكاة الفطر؟، أن هذه الزكاة تجب مع غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا مانع شرعًا من إخراجها قبل وقتها بيومين، أو تعجيلها من أول دخول رمضان؛ على ما ذهب إليه بعض الفقهاء، مضيفة أنه يجوز إخراجُ قيمتها نقدًا على ما ذهب إليه السادة الحنفية، وهذا هو المُفتى به؛ مراعاة لمقاصد الشرع، ومصالح الخلق.