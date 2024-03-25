دار الإفتاء توضح موعد إخراج زكاة الفطر.. إليك أفضل وقت لأدائها

فصلت دار الافتاء المصرية في فتاوى رسمية لها، موعد إخراج زكاة الفطر المبارك، ومقدار الزكاة لهذا العام الذي حددته بـ35 جنيهًا للفرد كحدٍ أدنى، وهي مقدار ما يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد.

‎توقيت إخراج زكاة الفطر

‎وعن توقيت إخراج زكاة الفطر في أي يوم من أيام شهر رمضان، أوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أنّ إخراج زكاة الفطر له وقتان أداء ووجوب، مؤكدة أنّه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر في الأيام الأولى من رمضان؛ سدًّا لحاجة الفقراء، عملًا بمذهب الحنفية والشافعية، وهذا هو وقت الأداء، ويمكن تأخيرها حتى غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا هو وقت الوجوب.

أفضل وقت لإخراج الزكاة

وعن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر، أكدت الدار أنّ الأفضل تقديمُها قبل صلاة العيد، وإن كان وقت الجواز يمتد إلى مغرب يوم العيد، ويحرُمُ تأخيرُها عنه، ويجب قضاؤُها حينئذٍ، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

قيمة زكاة الفطر 2024

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر2024، لشهر رمضان 2024 بقيمة 35 جنيها حد أدنى، إذ يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، مناشدًا المسلمين بتعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، إذ تعيش الأمة الإسلاميَّة بل الإنسانية جميعًا، ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.