موعد صلاة العيد الفطر 1445 في جدة.. وتنويه مهم من الداخلية السعودية

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان المبارك واحتفال المسلمين بعيد الفطر المبارك، وأعلنت هيئة البحوث الفلكية في السعودية موعد صلاة العيد الفطر 1445 في جدة.

موعد صلاة العيد الفطر 1445 في جدة

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة، وموعد صلاة العيد الفطر 1445 في جدة هو 6:33 صباحًا في مدينة جدة وساحاتها.

موعد صلاة العيد الفطر 1445 في جدة

وفي سياق متصل، بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنفيذ خطط عمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك في الشق الميداني والتوعوي، ضمن أعمالها ومهامها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

ووجه الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جميع فروع الوزارة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ، في جميع مصليات ساحات الأعياد، وكذلك في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لساحات الأعياد.

تحذير مهم من وزارة الداخلية

ونوهت وزارة الداخلية للأحوال المدنية المواطنين والمقيمين إلى أن إجازة عيد الفطر المبارك لا تُحتسب ضمن المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، خاصة تلك التي تستوجب الغرامة.

كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ، عبر منصة «أبشر»، وإيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيدين.