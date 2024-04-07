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بالاسماء.. التغييرات الصحفية الجديدة للصحف القومية

كتب:

أحمد البهنساوى
12:24 م | الأحد 07 أبريل 2024
الهيئة الوطنية للصحافة

الهيئة الوطنية للصحافة

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات القومية، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، وبحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، والأساتذة وليد عبد العزيز وسامح عبد الله وأسامة أبو باشا والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

وكان عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، أعلن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية.

وأضاف أنّ التغيرات جاءت ضخا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة المقبلة وتوجه الشوربجي بخالص التهنئة للجميع، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم ومؤكدا على دعم الهيئة المتواصل لهم، كما توجه بالشكر للقيادات السابقة على ما بذلوه عن جهد خلال فترة توليهم المسئولية.

وقد شملت حركة التغييرات الصحفية الأسماء الواردة في الجداول المرفقة:

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.