أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الحكومة مع استمرار الوزراء في أداء مهامهم

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، أنَّه صدر أمر أميري بقبول استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس الحكومة مع استمرار الوزراء في أداء مهامهم لحين تشكيل حكومة جديدة، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

استقالة الشيخ محمد صباح

ورفع الشيخ محمد صباح أمس، استقالته للحكومة الكويتية إلى أمير البلاد وذلك بعد يوم من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة، وبموجب تطبيق مادة 57 من الدستور.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء السابق، عن خالص التقدير والاعتزاز لأمير البلاد على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة، مشيدًا بالجهود التي بذلها الوزراء خلال فترة توليهم مهام مسؤولياتهم.

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4 شهور علي تعيين الشيخ محمد صباح

ويوم 4 يناير من هذا العام، صدَر أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي نائبا للأمير الشيخ مشعل الجابر الصباح.

وتضمن الأمر وقتها تعين الشيخ محمد صباح بعد غياب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحم الجابر الصباح

ويتضمن الأمر الأميري الكويتي تعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء نائبًا للأمير طوال فترات غياب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن الكويت.