تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 10، وجرى تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و958 شاحنة و140 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 438 شاحنة و133 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11 ألفًا و500 طن بضائع، 520 شاحنة و7 سيارات.

تداول 4320 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال ثلاث سفن وهي «FUTURE ID ، بوسيدون إكسبريس والحرية 1»، بينما تغادر السفينتان «الرياض والحرية 2»، وغادرت الميناء بالأمس، السفينتان «أمل ودليلة».

وشهد ميناء نويبع، تداول 4320 طن بضائع و495 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لأربع سفن وهي «بريدج، كوين نفرتيتي، أور وسينا».

وصول وسفر 1710 ركاب

وسجلت مواني الهيئة، وصول وسفر 1710 ركاب بموانيها.