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دراما المتحدة

«المالية»: 17 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها جمركيا

كتب:

نرمين عفيفي
03:35 م | الأربعاء 27 مارس 2024
الإفراجات الجمركية

الإفراجات الجمركية

كشفت مساعد وزير المالية، منى ناصر، عن حجم وقيمة البضائع المفرج عنها جمركيا في المواني، وإجراءات الدولة مع التجار الممتنعين عن استلام بضائعهم، موضحة أنها بلغت 17 مليار دولار. 

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أضافت ناصر أن بعض المستوردين والتجار لم يستلموا البضائع المفرج عنها جمركيا، بقيمة 2.5 مليار دولار، وطالبتهم الحكومة بسرعة استلامها. 

وأشارت ناصر إلى أن فترة السماح التي أعطتها الحكومة للتجار دون توقيع أي غرامات لمدة شهر، ربما أعطى فرصة للمستورين والتجار لانتظار إمكانية نزول سعر الدولار، مؤكدة أنه سيكون هناك إعادة نظر، ومراجعة لكل الإجراءات التي عملهتا خلال الفترة الماضية.

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