التوقيت الصيفي في مصر 2024.. تقديم الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العمل بتطبيق نظام التوقيت الصيفي في مصر 2024، وذلك من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لينتهي العمل بالنظام الشتوي الذي جرى تطبيقه في شهر أكتوبر من العام الماضي، وذلك وفقًا مشروع قانون التوقيت الصيفي، الذي أقره مجلس النواب منذ شهور.

التوقيت الصيفي في مصر 2024

وبحسب مشروع القانون من المقرر أن يبدأ العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 2024 في الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، ويستمر العمل بهذا النظام في مصر لمدة 6 أشهر، بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل التي توافق يوم 26، إلى يوم 28 أكتوبر 2024 وتحديدًا عند الساعة 11:59 مساءً.

والتوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في البلاد مرتين سنويًا، إذ يجري تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في بداية الربيع، ثم إعادة ضبطها إلى التوقيت الشتوي في فصل الخريف، ويهدف التوقيت الصيفي إلى الاستفادة من ضوء النهار الطبيعي بشكل أفضل، فخلال فصل الربيع والصيف، تشرق الشمس مبكرًا وتغرب متأخرًا، وبتقديم الساعة نحصل على ساعة إضافية من ضوء النهار في المساء، مما يوفر مزيدًا من الوقت للأنشطة الخارجية ويساعد على ترشيد استهلاك الطاقة.

فوائد التوقيت الصيفي

- ترشيد استهلاك الطاقة

يؤدي الاستفادة من ضوء النهار إلى تقليل استخدام الإضاءة الاصطناعية، مما يوفر الطاقة.

- زيادة الإنتاجية

يمنح ضوء النهار الإضافي الناس المزيد من الوقت للأنشطة والوظائف، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

- تعزيز الأنشطة الترفيهية

يُشجع ضوء النهار الإضافي على ممارسة الأنشطة الخارجية مثل الرياضة والسياحة.

تقديم الساعة 60 دقيقة

وعند تقديم الساعة 60 دقيقة يعني أنّ التوقيت في مصر سيزيد على توقيت جرينتش بمقدار ساعتين، فتوقيت جرينتش، المعروف أيضًا باسم التوقيت العالمي المنسق (UTC)، هو معيار زمني عالمي يستخدم على نطاق واسع لتحديد الوقت في جميع أنحاء العالم، ويجري تحديده من خلال متوسط ​​الوقت الشمسي في خمسة مراصد فلكية موزعة على خط طول جرينتش في إنجلترا.

ومن المقرر تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة في الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، لتصبح الساعة 1 بعد منتصف الليل، وبذلك يكون التوقيت الصيفي في مصر 2024 يسبق توقيت جرينتش بمقدار ساعتين.