ما الفرق بين التوقيت الصيفي والشتوي؟.. استعد لتقديم الساعة

مع اقتراب العمل في مصر بالتوقيت الصيفي، وفقا للموعد الذي ينص عليه القانون الذي أقره مجلس النواب، والذي سيوافق الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري، وتحديدا يوم 26، من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، يتساءل الكثيرون عن الفرق بين التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، وفوائد العمل بهما.

موقع «date and time» العالمي، تحدث عن الفرق بين التوقيت الصيفي والشتوي، مؤكدا أن التوقيت الصيفي عبارة عن تقديم الساعات بمقدار ساعة واحدة عن التوقيت الشتوي، الذي يطلق عليه في العالم «التوقيت القياسي»، وذلك خلال أشهر الصيف، قبل العودة مرة أخرى للتوقيت الشتوي خلال أشهر الشتاء.

ما الفرق بين التوقيت الصيفي والشتوي؟

ويعد التوقيت الصيفي (DST)، عبارة عن تقديم الساعة للأمام مع اقتراب الطقس الدافئ، وإعادتها عندما يصبح الطقس أكثر برودة مرة أخرى.

وبحسب التقرير، فإن الهدف من التوقيت الصيفي هو الاستفادة بشكل أفضل من ضوء النهار من خلال إطالة مقدار الوقت الذي يمكن أن نقضيه في الخارج خلال ساعات الصباح.

وتختلف الأشهر التي يتم فيها تقديم الساعة وتأخيرها بين نصفي الكرة الشمالي والجنوبي.

جرى اقتراح التوقيت الصيفي لأول مرة في عام 1895 من قبل جورج هدسون، عالم الحشرات النيوزيلندي، الذي كان يجمع الحشرات في أوقات فراغه، أراد هدسون المزيد من ساعات النهار، وكان التوقيت الصيفي هو الحل بالنسبة له.

انتشرت فكرة التوقيت الصيفي في بلدان أخرى، خاصة وأن توفير الطاقة والحفاظ عليها أصبح مصدر قلق خلال الحرب العالمية الثانية، وأصبح التوقيت الصيفي يستخدم الآن في أكثر من 70 دولة حول العالم.

«لا يزال التوقيت الصيفي موضوعًا مثيرًا للجدل، ويرى البعض أن هذه الممارسة عفا عليها الزمن ولم تعد تخدم غرضها الأصلي، ويزعم آخرون أن التوقيت الصيفي يساعد في تقليل حوادث المرور والجريمة، ويريد أنصار التوقيت الصيفي جعله دائمًا طوال العام للحفاظ على ساعات النوم الإضافية التي يحصلون عليها خلال أشهر الصيف»، بحسب التقرير.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

1- تقليل استهلاك الطاقة

2- توفير ساعات نوم إضافية

3- تصبح ساعات سطوع الشمس في النهار أكثر ملائمة مع ساعات العمل

4- تقليل الحوادث المرورية وقيادة أكثر أمانا

5- زيادة فرص ممارسة الأنشطة لساعات أطول خلال اليوم