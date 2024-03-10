موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 في مصر.. هل تتغير الساعة خلال رمضان؟

مع حلول فصل الربيع، ينقلب نظامنا الزمني رأسًا على عقب مع عودة التوقيت الصيفي، ففي مصر، تساءل المواطنون من جميع المحافظات عن موعد بدء التوقيت الصيفي وانشغل البعض بما إذا كان تغيير الساعة يتزامن مع شهر رمضان المبارك أم لا.

موعد بدء التوقيت الصيفي

وبحسب مشروع قانون التوقيت الصيفي، الذي أقره مجلس النواب منذ شهور، فإنّ موعد بدء التوقيت الصيفي يبدأ في الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ما يعني أنّه يتبقى نحو 46 يومًا على بدء العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى في مصر.

ويستمر التوقيت الصيفي في مصر لمدة 6 أشهر، بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل التي توافق يوم 26، إلى يوم 28 أكتوبر 2024 وتحديدًا عند الساعة 11:59 مساءً.

وكان مجلس الوزراء المصري في 1 مارس 2023، وافق على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، إذ يهدف مشروع القانون إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتحقيقاً لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.

ونص مشروع القانون على:

- تحدد موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وتكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ويهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة، وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يُؤدي إلى تقليص هذه الزيادة.

وكان تطبيق تقديم عقارب الساعة في مصر وتأخيرها بدأ في عام 1945، بموجب المرسوم بقانون رقم 113 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف، في عهد الملك فاروق الأول، ومنذ ذلك الحين، صدرت العديد من القوانين في مصر بشأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه.

خطوات تغيير الوقت يدويًا

وتختلف خطوات تغيير الوقت يدويًا حسب نوع الجهاز الذي تستخدمه على النح التالي:

1. على الهاتف الذكي:

- افتح «الإعدادات».

- ابحث عن خيار «التاريخ والوقت».

- تأكد من إلغاء تفعيل خيار التاريخ والوقت التلقائي.

- اضبط الوقت يدويًا باستخدام أزرار «+» و «-».

- اضغط على «حفظ» أو «موافق».

2. على الكمبيوتر:

- افتح قائمة «ابدأ».

- ابحث عن «الإعدادات».

- اضغط على «الوقت واللغة».

- اضغط على «التاريخ والوقت».

- تأكد من إلغاء تفعيل خيار «تعيين الوقت تلقائيًا».

اضبط الوقت يدويًا باستخدام أزرار «+» و «-».

اضغط على «حفظ».