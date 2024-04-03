5 خطوات سهلة لضبط الساعة يدويا وفق التوقيت الصيفى.. يبدأ تطبيقه في هذا الموعد

أيام قليلة تفصلنا عن العودة مرة أخرى إلى التوقيت الصيفي، وانتهاء التوقيت الشتوي الذي جرى تطبيقه قبل نحو 6 أشهر، ويلتزم المواطنون خلال هذه الفترة بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، بعد أن جرى تأخيرها لنفس المدة في أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة 26 أبريل 2024، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وهذا يعني أنه تقديم الساعة بمقدار ساعة واحدة (60 دقيقة) عن التوقيت الرسمي (توقيت عالمي منسق+02:00) خلال فترة التوقيت الصيفي، الذي يجرى العمل به لمدة 6 أشهر حتى يوم الخميس 27 أكتوبر 2024، في تمام الساعة 11:59 مساءً، بحسب مشروع قانون التوقيت الصيفي.

خطوات تغيير الوقت يدويًا

وحتى لا يقع المواطنون في أزمة عدم تغير توقيت الهواتف والساعات الذكية تلقائيًا، يمكنك الاستعداد لضبطها يدويًا، إذ تختلف خطوات تغيير الوقت يدويًا حسب نوع الجهاز الذي تستخدمه على النحو التالي:

1. على الهاتف الذكي:

- افتح «الإعدادات».

- ابحث عن خيار «التاريخ والوقت».

- تأكد من إلغاء تفعيل خيار التاريخ والوقت التلقائي.

- اضبط الوقت يدويًا باستخدام أزرار «+» و «-».

- اضغط على «حفظ» أو «موافق».

2. على الكمبيوتر:

- افتح قائمة «ابدأ».

- ابحث عن «الإعدادات».

- اضغط على «الوقت واللغة».

- اضغط على «التاريخ والوقت».

- تأكد من إلغاء تفعيل خيار «تعيين الوقت تلقائيًا».

- اضبط الوقت يدويًا باستخدام أزرار «+» و «-».

- اضغط على «حفظ».

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

- يُساعد التوقيت الصيفي على الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف، مما يؤدي إلى تقليل استخدام الإنارة الاصطناعية.

- يُساعد على زيادة ساعات النهار المتاحة للأنشطة الاقتصادية مثل السياحة والتجارة.

- زيادة الوعي بقضايا الطاقة وأهمية ترشيد استهلاكها.

- يُساعد تقليل استهلاك الطاقة على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

- تقليل استهلاك الوقود، خاصةً في المركبات التي تعمل بالبنزين.

- تحسين الإنتاجية في أماكن العمل.

- تحسين نوعية الحياة من خلال زيادة ساعات النهار المتاحة للأنشطة الترفيهية والاجتماعية.

- يساعد التوقيت الصيفي على زيادة ساعات النهار المتاحة للنشاطات البدنية، مما يُحسّن من الصحة العامة.