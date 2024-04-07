ضبط قضايا اتجار بالعملة بـ19مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام باللشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بـ19 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.