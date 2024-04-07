ضبط قضايا اتجار بالعملة بـ19مليون جنيه
كتب:
محمد بركات
02:22 م | الأحد 07 أبريل 2024
وزارة الداخلية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام باللشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بـ19 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.