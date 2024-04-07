«الأعلى للإعلام» يهنئ القيادات الصحفية الجديدة

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القيادات الصحفية الجديدة، معبرا عن أمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في إعلاء شأن رسالة الإعلام المصري، ودعم الجهود التي تبذلها الدولة في المجالات كافة.

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلها الزملاء السابقين من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير المؤسسات القومية، مؤكدا أهمية استمرار عطائهم ومساهمتهم في خدمة مؤسساتهم.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة أعلنت حركة التغييرات الصحفية في المؤسسات القومية، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي.

وأكد الشوربجي أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية.

وأوضح الشوربجي، أنّ التغيرات جاءت ضخا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة المقبلة، موجّها خالص التهنئة للجميع، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم.