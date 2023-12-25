عضو بـ«الأعلى لتنظيم الإعلام» تشيد بحلقة «كلمة أخيرة» عن أعياد الميلاد في بيت لحم

وصفت الدكتورة منى الحديدي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حلقة برنامج كلمة أخيرة للإعلانية لميس الحديدي المُذاعة على شاشة قناة أون بالأمس بأنها مميزة للغاية، وتناوت الأوضاع في أراضي فلسطين المحتلة، وكيف خيم الحزن على أجواء الاحتفال بعيد السيد المسيح؟، بعد إعلان اقتصار الاحتفالات على أداء الصلوات فقط والتضامن مع أهالي غزة.

تأثير الحرب على الحياة في فلسطين

وقالت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لـ«الوطن»، إن ما قامت به لميس الحديدى وعرضها للأجواء في بيت لحم وإظهار مدى تأثر الحياة هناك بالحرب على غزة، يؤكد أن للإعلام المصري دور كبير في توضيح الصورة ونقل الحقيقة من قلب الحدث نفسه، وعدم الاكتفاء بنقل الأخبار فقط.

وأضافت أن الحلقة أوضحت تأثر الأجواء في بيت لحم وغياب مظاهر الاحتفال وإغلاق المحلات، وغياب الناس عن الشوارع في وقت كان الزحام يملئوها، ويقوم عدد كبير من السياح بزيارة الأماكن المقدسة في هذا الوقت من العام.

دور الإعلام المصري

وأكدت أنّ الإعلام المصري سواء الخاص أو الرسمي تناول الأحداث منذ لحظة اندلاعها الأولى، كما تواجد مراسلين لبعض القنوات المصرية في مواقع الحدث، وكان هناك جزء يغطي ردود الفعل في الشارع الغربي، من خلال عرض المسيرات التي كانت موجودة في بعض الدول الاوروبية لدعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض المحللين السياسيين، كما تناول الإعلام المصري القضية الفلسطينية ليست على أنها أحداث جارية فقط، بل على أنها قضية وطن كامل، ومازال إعلامنا يقدم تغطية مميزة وصادقة في عرض وتحليل الأحداث التي تدور على أراضي فلسطين.

ووجهت الدكتورة منى الحديدة التهنئة لأقباط مصر في هذه المناسبة العظيمة، مشيدة بالتعاطف الإنساني واقتصار الاحتفالات على القضية الفلسطينية والتضامن مع شهداء غزة.