خالد البلشي في جولة على المؤسسات الصحفية الأسبوع المقبل

أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، بدء جولة تفقدية على جميع المؤسسات الصحفية في الأسبوع المقبل، وذلك في ذكرى مرور عام على بداية حملته الانتخابية للترشح لمقعد النقيب في فبراير الماضي.

البلشي: أستمع لملاحظاتكم حول أداء النقيب

وأوضح في بيان صحفي: «في العام الماضي، سعيت للزملاء لعرض برنامجي الانتخابي، هذه المرة أقدم كشف حساب عن عام مضى، وأستمع لملاحظاتكم حول أداء النقيب، ومجلس النقابة، وكذلك تصوراتكم، ومقترحاتكم لتطوير أدائنا، وتطوير العمل النقابي».

وأضاف: «أرد على استفسارات الزملاء في محاولة لإحياء الهدف من قانون النقابة أن نجتمع معًا كل عام لمناقشة قضايانا، ومشاكلنا وسبل حلها، وأن تكون المتابعة والتقييم سنويًا، وليس فقط مع جمعية الانتخابات، فإذا كان من المتعذر انعقاد الجمعية كل عام، فلماذا لا نسعى إليكم؟، ولماذا لا نخلق سبلًا أخرى لاجتماعنا وتوحدنا؟، ففي اجتماعنا قوتنا».

رؤية الصحفيين لمؤتمر النقابة

وأضاف أن الجولة ستكون مخصصة أيضًا للاستماع لتصورات الزملاء في مختلف المؤسسات حول رؤيتهم للمؤتمر العام السادس للنقابة، الذي من المقرر عقده في مايو القادم، وتصوراتهم للقضايا، التي يجب مناقشتها وتطوير محاور المؤتمر، والتي ستدور حول أزمات ومستقبل صناعة الصحافة (ورقية وإلكترونية)، وكذلك اقتصاديات الصحافة، والأوضاع الاقتصادية للصحفيين وسبل تطويرها، وحرية الصحافة وتطوير التشريعات الصحفية.

وتابع: «في المرة الماضية، كنت أطلب دعمكم الانتخابي، وفي هذه المرة أعود طالبًا للتقييم والنصح، وكذلك أطلب دعمكم مستعينًا برؤيتكم لتطوير ما بدأناه، كما نناقش جميع مشاكل الزملاء داخل المؤسسات، وهي عودة لأصحاب الاختيار والسلطة العليا داخل النقابة للاستماع لهم، وكذلك للوقوف على جميع انتقاداتهم، فهى السبيل الوحيد للتقويم والتطوير، وكل أملنا أن نستعيد يومًا قدرتنا على تحقيق اجتماع سنوى لمناقشة قضايانا، ولو كان من خلال السعى لأصحاب الحق والسلطة الحقيقية، فدائمًا سيبقى حضور الجمعية العمومية للمساعدة والدعم، وكذلك للتقييم والنقد، والنصح، هو الحل.. سيبقى حضوركم هو الحل، وستبقون أصحاب الكلمة العليا».