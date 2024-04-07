أسامة الأزهري: حبس القوت عن الناس أشد صور الإثم (فيديو)

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، إن الإنسان يشعر في غالب الأوقات أنه مؤتمن على الناس، مشيرًا الى أنَّه شعور يقدر بملء الأرض ذهبًا، ويدل على شهامة ونبل، ويدل على إنسان عظيم الهمة وأصيل.

وأضاف أسامة الأزهري خلال برنامجه «ومن الحب حياة»، المذاع على قناة «الناس»، قائلًا «على الإنسان ألا يفرط فيمن جعلهم الله تعالى معلقين في رقبته، الإنسان مكلف أن يكون آمين مع الناس جميعًا، أن يحفظ الأمانة وأداء الحقوق مع كل الخلق، من عرف ومن لم يعرف».

وتابع: «لكن تزداد الأمور عظمًا وأهمية كلما اقتربت درجة المسئولية والقرابة، الأب مؤتمن على الابن، فلا يضيع من يعول، الأم مؤتمنة على الأبن فلا تضيع من تعول، الأستاذ مؤتمن على الطلبة فلا يضيع من يعول، الإنسان مؤتمن على الناس جميعًا، لكن الأمانة الأولى والإلزام والأقرب من جعلهم الله في دائرة رعايته».

وأكمل: أشد صور الإثم أن يؤتمن الإنسان على الناس ثم يحبس عنهم القوت، والحديث في صحيح مسلم يقول «كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذا جاءه قهرمان له «الأمين أو المساعد والمدير لشئون البيت»، فسأله «أعطيت الرقيق قوتهم؟»، فقال لا، ففزع عبدالله بن عمرو، وقال له «انطلق فأعطهم»، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم «كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته».