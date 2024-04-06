أسامة الأزهري: الأمومة أعظم نعم الله في الوجود

أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، أنه لا يملك إلا أن يعود للحديث عن موضوع الأم لعظم قدرته ولجلال وقعه على القلوب، وأنه أعظم معاني البر والحنان والإكرام في الكون، مشددًا على أن الله جعل الكون قائما على إكرام تعظيم وتقدير معنى الأمومة في كل أجناس الوجود.

الحب يصنع الحياة

وشدد «الأزهري»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامجه الرمضاني «ومن الحب حياة»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، على أن الأمومة أعظم نعم الله في الوجود، مؤكدًا أن الحب هو الذي يصنع الحياة وهو الذي أوجد معنى الأمومة، موضحًا أنه تحدث في حلقة سابقة عن الأم وتحدث عن ما ينبغي وما يليق في حق الأم.

قيمة الأمومة ليست بين البشر فقط

وأوضح أن هناك فيديو لا يجب أن يمنع عن المشاهدين والمواطنين وقد يكون رائجا ومتداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن من المهم أن يصل لكل مواطن مصري، وهو فيديو لعواء ذئب من أجل إنقاذ طفلتها، وهو ما يكشف عن الأمومة عند مختلف الأجناس، موضحًا أن قيمة الأمومة ليست فقط بين البشر، لكن بين جميع الكائنات الحية.