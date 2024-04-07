أزمة كبيرة للفنانة ساندي قبل ساعات من دفن والدتها.. طليقها كلمة السر

تفاجأت الفنانة ساندي علي، بمنعها من السفر إلي الخارج، أثناء تواجدها في المطار بطريقها إلى تونس لدفن جثمان والدتها، التي رحلت عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب وجود خلافات مع طليقها.

وكتبت شقيقة ساندي علي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قولوا معايا حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علي يا أبو طرية، والد بنت أختي، أنا كنت الصبح في المطار مع جثمان والدتي، عشان أروح أکرمها وأدفنها بس لقيته عامل منع سفر لها»

وأضافت: «يعني لازم أنا أو ساندي منسافرش، ونرجع بالبنت مصر عشان ممنوعة من السفر، ووقع الاختيار عليا أني مروحش أدفن أمي، قولوا حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علي، يا أبو طرية حرمني أدفن أمي حرمني أكرم أمي حرمني أودعها حرمني».

وفاة والدة ساندي علي

وكانت الفنانة التونسية ساندي علي أعلنت وفاة والدتها، وذلك عبر خاصية «ستوري» على «إنستجرام»، قائلة: «توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة».