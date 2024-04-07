جهاز التنسيق الحضاري يدرج اسم الفنانة منى داغر ضمن مشروع «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم الفنانة منى داغر في مشروع «عاش هنا»، والذي يهدف إلى توثيق المباني والأمكنة التي عاش بها الفنانون والمبدعون والشخصيات التاريخية التي أسهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر، وتم تعليق لافتة على منزلها الكائن في 7 ميدان الحسين بن طلال - مصر الجديدة - القاهرة.

معلومات عن الفنانة منى داغر

وبحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ولدت إلين (منى) داغر، ابنة المنتجة آسيا، في 27 يوليو 1923، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهاجرت مع والدتها إلى مصر، عقب وفاة والدها.

وعشقت إلين التمثيل، وأرادت دخول الفن، بعدما نصحها المقربون منها بتغيير اسمها إلى «منى» في عام 1944، وخاضت أولى تجاربها السينمائية، بعد أن شاركت في بطولة فيلم «أما جنان»، أمام الفنان حسن فايق، والفنانة فردوس محمد.

أبرز أعمال الفنانة منى داغر

وتوالت بعد ذلك أعمال منى داغر السينمائية، حيث قدمت عددا من الأفلام، منها «ست البيت، وشاطئ الغرام، وقدم الخير، وأنا وحدي، وآمال، والدنيا حلوة، وهذا جناه أبي، ويا ظالمني، والقلب له واحد».

وفي عام 1954، اعتزلت منى مجال التمثيل، بعد أن وجدت أن أدوارها متشابهة ولم تعد تستطيع تقديم جديد، خاصة أن المخرجين والمنتجين حصروها في دور الفتاة الشريرة.

وفي عام 1955، تزوجت من داغر من رجل القانون علي منصور، بعد أن أشهرت إسلامها، وفي عام 2000 رحلت عن عالمنا ودفنت في البقيع.