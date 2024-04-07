«الأرقام تعكس جهود مصر».. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد دخول المساعدات إلى غزة

قال أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن اليوم شهد عبور 259 شاحنة للأراضي الفلسطينية حاملة المساعدات الإنسانية والغذائية، وتتضمن 231 شاحنة من معبر كرم أبو سالم، و28 شاحنة من معبر رفح، منها 8 شاحنات للوقود والسولار والغاز المستخدم في طهي الطعام.

وأضاف «عماد»، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الأرقام تعكس الجهد الكبير الذي تبذله الدولة المصرية للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي، للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية التي بدورها تسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن الفلسطيني الذي يعاني من جراء حرب امتدت لأكثر من 6 أشهر حتى الآن.

وأوضح أن عدد الشاحنات التي عبرت للجانب الفلسطيني ارتفعت مقارنة بالأيام الماضية، بواقع 450 شاحنة مقارنة بالأيام السابقة التي كان متوسط دخول الشاحنات فيها يصل إلى 250 شاحنة، وبالتالي يعد ارتفاعا كبيرا في هذا التوقيت في ظل الضغوط الدولية والمساعي المصرية الحثيثة للضغط على الجانب الآخر لإدخال المزيد من المساعدات التي يحتاجها المواطن الفلسطيني في محنته الحالية.

وكشف بأن معبر رفح استلم اليوم 30 مصابا من قطاع غزة، وجرى تحويلهم للمستشفيات المختصة، وهناك دولا ترغب في إجلاء عدد من المصابين للعلاج بالخارج، حيث تسهم سيارات الإسعاف المصرية في نقلهم إلى مطار العريش.