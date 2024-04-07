«الاستعلامات»: مصر ترفع عدد شاحنات المساعدات لغزة إلى أكثر من 300 يوميا

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قررت مصر زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بدءا من اليوم الأحد، إلى 300 شاحنة يوميا على الأقل، تدخل إلى القطاع من الجانب المصري عن طريق معبر رفح.

وأضاف «رشوان»، أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت من الجانب المصري إلى مناطق شمال غزة وحدها خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان بلغ 322 شاحنة مختلفة الشحنات الإنسانية والإغاثية.

وأوضح رئيس الاستعلامات، أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي على الأشقاء في غزة من معبر رفح، بلغ 19.354 شاحنة، حملت 19.952 طن مواد طبية، و10.435 طن وقود، و123.453 طن مواد غذائية، و26.692 طن مياه، و44.103 مواد إغاثية أخرى، و2.023 طن خيام ومشمعات، و123 سيارة إسعاف مجهزة.

كما دخل إلى مصر من قطاع غزة 3.764 مصابا ومريضا للعلاج، ومعهم 6.191 مرافقا، و66.759 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، وكذلك 6.330 من المصريين.

وأكد «رشوان» إصرار مصر على مواصلة جهودها القصوى للإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والسعي الدائم من أجل زيادتها بالقدر المطلوب والمناسب، لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة في مواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة وغير المسبوقة التي يعانون منها منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليهم قبل 6 أشهر.