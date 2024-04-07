يسري الفخراني: «ليس أمتع من أن تزرع بيديك.. وتجني حصاد ما زرعت»

أبرز برنامج «باب رزق»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، في إحدى فقراته أهمية المساحات المزروعة والخضراء من حولنا وانعكاسها وتأثيرها المباشر على الصحة النفسية، ليؤكد مقدم البرنامج على إحساس البهجة والفرحة اللذان يستشعرهما وسط الزرع.

الإعلامي يسري الفخراني يؤكد أهمية أن نزرع بأيدينا

وأكد الإعلامي يسري الفخراني، أنه ليس أمتع من أن نغرس البذور بأيدينا، قائلاً: «أن تزرع أمر مهم للغاية، وفي الصغر كنا نزرع داخل أصيص للزرع في شرفات ونوافذ المنزل وكنا نراعيهم يوماً بعد يوم، وليس أمتع من أن تتابع الزرعة وهي تكبر ويزداد طولها يوماً بعد يوم».

إحساس بالبهجة والفرحة بسبب الزرع

وتابع: «الزرع بيدي إحساس بالبهجة والفرحة.. ما فيش أمتع من إنك تلاقي حصاد زرعتك قدام عينك، الزرع شيء رائع، ويتملكك إحساس إنك عايز تمسك كل زرعاية وتتكلم معاها»، «أنا في مزرعة يقترب عمرها من الـ50 عاماً، استشعر إحساسا عظيما بتواجدي وسط الزرع».