مزارع في العلمين لـ«إكسترا نيوز»: «التطوير باب رزق اتفتح لكل شباب المدينة»

قالت ميرنا عادل موفدة قناة «إكسترا نيوز» إلى العلمين الجديدة، إن المدينة تحولت من صحراء جرداء إلى مدينة خضراء، بها مساحات خضراء ومناظر رائعة.

معاصرة تطور العلمين

وقال أحد المزارعين بمنطقة السوق القديم بالعلمين، خلال تغطية لقناة «إكسترا نيوز»، إنه عاصر العلمين في تحولها من صحراء إلى أماكن خضراء، وهم من قاموا باستصلاحها وزراعتها.

أضاف المزراع، أن مدينة العلمين لها فضل في حياته، وأنه عاهد نفسه على العمل بها، وما زال مستمرا فيها، وإحساسه بتغيرها يجعله فخورا بالتقدم الذي يتحقق في مدينته.

«باب زرق» للمزارعين

أكمل المزارع؛ أن يومه يبدأ عند الساعة 8 صباحا، إذ يقوم بسقي الزرع، ويضع السماد في الأرض والكيماوي، لافتًا أنه سعيد بالعمل في العلمين الجديدة ووصفها بأنها «باب زرق» مفتوح له ولغيره من الشباب.