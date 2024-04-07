التحالف الوطني ينظم احتفالية قوافل السعادة في قرية كفر الوكالة بالدقهلية

نظمت مؤسسة حياة كريمة ضمن مؤسسات التحالف الوطني والتنموي، احتفالية قوافل السعادة في مركز شربين داخل قرية كفر الوكالة بمحافظة الدقهلية من أجل إدخال البهجة والسعادة على قلوب المواطنين وإسعادهم.

احتفالية قوافل السعادة بالدقهلية

وأشار علي العدوي منسق حياة كريمة في مركز شربين لـ«الوطن» إلى أن الهدف من تنظيم قوافل السعادة في محافظة الدقهلية هو إدخال البهجة والسعادة على قلوب المواطنين، وفرحة الجميع.

أنشطة ترفيهية وتوعية بالدقهلية

وأضاف العدوي، أن الفعاليات المتواجدة في قوافل السعادة اليوم في محافظة الدقهلية كثيرة وتتبلور في أنشطة ترفيهية وتوعوية بالتعاون مع عدد من المؤسسات.

توزيع بلالين وهدايا على الأطفال

وأضاف أن اليوم يحمل توزيع جوائز مختلفة على المواطنين والأطفال بهدف إسعادهم: «هي قوافل السعادة والهدف الأساسي منها السعادة والفرحة سواء للأطفال والشباب والسيدات كل أهالي القرية».

وأوضح أنه تم توزيع البلالين ومختلف الهدايا على الأطفال بعد انتهاء فعاليات الأنشطة الترفيهية وهي الرسم والتلوين والرسم على وجوه الأطفال وغيرها من الفعاليات التي من ضمنها الألعاب المختلفة.