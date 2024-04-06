قيادي بـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي حريص على توفير حياة كريمة للبسطاء

قال عماد نجيب، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية، تؤكد حرصه الدائم على البسطاء وتوفير الحياة الكريمة لهم، مشيرًا إلى أن تجمع القوى السياسية والوطنية في هذا الحفل أقوى رسالة للداخل والخارج، بأن مصر كلها تقف خلف القيادة السياسية في خطة التنمية والرخاء والتقدم ومسيرة دعم الاستقرار الذي تنعم به البلاد.

مكاسب حفل إفطار الأسرة المصرية

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن أن هناك العديد من المكاسب لحفل إفطار الأسرة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، أبرزها -على سبيل المثال لا الحصر- إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، والتوجيه باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين، التوجيه بتقديم كل السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة، إضافة لتوجيه الرئيس للحكومة باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.

شرح الأوضاع الاقتصادية

وأشار إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اتسم بالمصارحة والمكاشفة، فالرئيس كان حريصًا على شرح الأوضاع الاقتصادية لمصر منذ اليوم الأول لقدومه إلى الحكم، وهو ما اعتاد عليه الرئيس طوال السنوات الماضية، وهذا الأمر ظل غائبًا لعصور طويلة.