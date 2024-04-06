«حياة كريمة» تساعد شابا على سداد ديونه والإنفاق على أسرته (فيديو)

قابل الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على فضائية «DMC»، شابا في الشارع، وجلس يتحدث معه، وسأله عن حاله، عندها انهار وبدأ في البكاء وقال: «منتظر واحد صاحبي، كلمني إمبارح وقالي في شغل بعد الفطار»، ولما سأله عن سبب بكاؤه فقال: «بفضفض معاك».

وأعرب الشاب عن زيادة الديون عليه، وذلك لأن والده كان يعمل باليومية والآن جلس في المنزل بمحافظة الشرقية، وأصبح هو من يعمل ويساند في مصاريف المنزل، لافتًا إلى أن إخوته يعيشون كل واحد في حياته الخاصة.

وقال أن والده يبلغ من العمر 67 عاما، ولا يريد أن يتعبه فيما تبقى له من عمره ولهذا يقوم بتوفير كل ما يمكن من المال لسد ديونه ومساندته، وقدم له 500 جنيه كدعم له.

وبعد أن انصرف الإعلامي أيمن عنه، قدم رجل عجوز على الشاب وأخبره أنه يعاني من ديون كثيرة ويبحث عن عمل، ولم يتردد الشاب بتقديم الـ500 جنيه له ويخبره بأنه كان سبب من عند الله في تقديم هذه المساعدة له.

وعاد أيمن مصطفى، سائلًا الشاب لماذا أعطى الرجل العجوز المال في حين أنه في أمس الحاجة إلى هذا المال، وقدم له ميدالية أبطال حياة كريمة بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير ليساعده في سداد القرض المستحق على والده، وبكى الشاب قائلًا: «كنت عشمان إن ربنا مش هيسبي وكتر خيركم على الفلوس دي وهسدد القرض».