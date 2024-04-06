الرئيس السيسي: بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة على رأس أولوياتي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه بوضع قضية الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني، وفي الصدارة منها توفير الحياة الكريمة اللازمة لهم وسبل جودة الحياة بشكل عام، من خلال توفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم.

الرئيس السيسي: نتحرك في بناء وصياغة الشخصية المصرية للسنوات المقبلة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، على قناة «إكسترا نيوز»: «عملنا خلال السنين اللي فاتت حاجات كتير أوي في عملية البقاء والبناء، إننا حافظنا على الدولة إنها متضعش مننا ويبقى فيه اقتتال، وعملنا شغل على الأرض علشان تبقى فيه معالم تناسب الوقت اللي موجودين فيه».

وواصل: «النقطة اللي بذكرها دلوقتي ده جهد كبير جدا.. ومسؤولين كلنا إننا نتحرك في بناء وصياغة الشخصية المصرية للسنوات المقبلة، لما بنتكلم على تعليم جيد إحنا جادين في هذا الأمر، لما بنتكلم على تأمين صحي شامل إحنا جادين في هذا الأمر مش بنقوله كلام بنطرحه ثم مش هيبقى فيه برامج واضحة وقوية تحقق الأهداف دي».