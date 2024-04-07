آخر يوم لصلاة التهجد في شهر رمضان.. بيان مرتقب للإفتاء لحسم الأمر

تتجه الأنظار إلى دار الإفتاء المصرية، ترقبًا لبيانها المنتظر بشأن تحديد آخر يوم لصلاة التهجد في شهر رمضان التي تعد صلاة نافلة تُصلى بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر، وتكون من أفضل القربات إلى الله.

وأشارت «الإفتاء» إلى أن صلاة التهجد جزء من قيام الليل، لكنها أخص منه، حيث تكون بعد النوم، وأفضل وقت لصلاة التهجد في الثلث الأخير من الليل، ويتم تحديد الثلث الأخير من خلال تقسيم الوقت من المغرب إلى الفجر على ثلاثة أوقات.

آخر يوم لصلاة التهجد

وأوضحت أن تحديد آخر يوم لصلاة التهجد يعتمد على رؤية هلال شهر شوال، فإذا تم رصد الهلال ليلة الثلاثاء 29 رمضان، فإن آخر يوم لصلاة التهجد ستكون ليلة الاثنين 28 رمضان، وعلى النقيض، إذا لم يتم رصد الهلال ليلة الثلاثاء، وتم إكمال شهر رمضان 30 يومًا، فإن آخر يوم لصلاة التهجد سيكون ليلة الثلاثاء 29 رمضان.

وشددت دار الإفتاء على أن صلاة التهجد من أفضل القربات إلى الله تعالى، وأفضل الأعمال التي يُرجى بها مغفرة الذنوب والعتق من النار في العشر الأواخر من رمضان والفوز بفضلها العظيم، ونصحت باغتنام فرصة العشر الأواخر من رمضان، والإكثار من صلاة التهجد والدعاء والتضرع إلى الله تعالى، لكي ينالوا فضله ورحمته.

بعض الأدعية المأثورة في صلاة التهجد

- «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

- «اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض، ومن فيهن، لك الحمد، أنت ملك السموات والأرض، ومن فيهن، لك الحمد، أنت إله السموات والأرض، ومن فيهن، لك الحمد، أنت الحي القيوم، لا إله إلا أنت، لك الحمد، نستعين بك، ونستغفرك، ونتوب إليك، ونثني عليك الخير كله، لا نكفرك، ولا ننكر فضلك، ونشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك».

- «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وعلانيته وسره، وأوله وآخره، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم اغفر لي خطيئي وعيبي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت الأول وأنت الآخر، أنت الظاهر وأنت الباطن، أنت بكل شيء عليم».