كيفية صلاة التهجد في البيت للمرأة.. «الإفتاء» توضح

يهتم العديد من المواطنين معرفة كيفية صلاة التهجد في البيت للمرأة، إذ تحرص السيدات على الصلاة في الليالي العشر الأواخر، وتعتبر صلاة التهجد صلاة نافلة يؤديها المسلمون في الثلث الأخير من الليل، وهي من الصلوات التي يُستحب أداؤها في البيت، خاصةً للنساء.

كيفية صلاة التهجد في البيت للمرأة؟

ونشرت دار الإفتاء، فتوى عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، عن كيفية صلاة التهجد في البيت للمرأة، أنه يمكن للمرأة أن تؤدي هذه الصلاة بنفس الطريقة التي يؤديها الرجال،ولكن هناك بعض الخصوصيات التي يمكن أن تُراعى، فضلا عن أن أداءها من المنزل للمرأة من الأمور المستحبة.

وعن كيفية صلاة التهجد في البيت للمرأة، قالت دار الإفتاء أنه يُستحب للمرأة أن تختار مكاناً هادئاً ومريحاً في بيتها لأداء الصلاة، حيث يمكنها أن تتفرغ للعبادة والدعاء دون إزعاج، ويُفضل أن يكون هذا المكان نظيفاً ومرتباً، وأن تُعدّ له سجادة صلاة خاصة.

وفي إجابتها عن سؤال كيفية صلاة التهجد في البيت للمرأة أوضحت الإفتاء أنه لابد أن تتوضأ المرأة، وترتدي ملابس الصلاة التي تُغطي جميع الجسم باستثناء الوجه واليدين، ويمكن أن تقوم بأدائها بشكل منفرد أو أن تُصليها مع جماعة من النساء في البيت.

أفضل وقت لصلاة التهجد في البيت للمرأة

وعن كيفية صلاة التهجد في البيت للمرأة، قالت الإفتاء إن الصلاة تبدأ بنية خالصة لله تعالى، ويُمكن أن تُصلى ركعتين، ولا حد أقصى لعدد الركعات، لكن يُستحب أن تكون وتراً، ويُمكن للمرأة أن تقرأ ما تيسر لها من القرآن، وأن تُطيل في الركوع والسجود، وأن تدعو بما شاءت من الدعاء.

وشددت الإفتاء على ضرورة الخشوع والابتعاد عن التسرع والعجلة، وصلاة التهجد في أي وقت من الليل، ولكن الأفضل أن يكون ذلك في الثلث الأخير من الليل، حيث يكون الدعاء أقرب للإجابة، وبعد الانتهاء من الصلاة يُستحب أن تجلس للذكر والدعاء حتى الفجر، وأن تُختم عبادتها بصلاة الوتر إذا لم تكن قد صلتها.