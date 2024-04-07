محمد الباز: يجب منع الفتاوى التي لا تصب في مصلحة الناس

شارك الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ المتخصص في التفسير بجامعة الأزهر، رؤيته حول أهمية التجديد في الفتوى والتشريع الإسلامي.

ودعا أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «أبواب القرآن»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى ضرورة التصدي للمفتين الذين يسيئون استخدام مكانتهم، وكذلك الأطباء الذين يفتقرون إلى الكفاءة، والتجار الفاشلين الذين يسعون للتأثير على الناس بدون وجه حق.

يجب منع الفتاوى التي لا تصب في مصلحة الناس

ومن جانبه، أكد الدكتور الباز على ضرورة الحذر من الفتاوى التي قد تضر بالمجتمع، مشددًا على أنه يجب منع الفتاوى التي لا تصب في مصلحة الناس، بينما أوضح أبو عاصي أن الإمام أبو حنيفة قد وضع أسسًا للتعامل مع هذه القضايا، مشيرًا إلى أن الزمن قد تغير ومعه تغيرت الظروف، مما يستدعي تحديث الأحكام للحفاظ على الحقوق.

وأشار أبو عاصي إلى مفهوم «المصلحة المرسلة» في الشريعة، وهي مبدأ يسمح بالتجديد في الأحكام الفقهية لتحقيق المصلحة العامة، حتى في غياب نص قرآني أو حديث نبوي صريح.

وتطرق أبو عاصي إلى موضوع توثيق الطلاق، مؤكدًا على أهمية النظر في المصلحة العامة ومبادئ الاستحسان والعرف، وهي مبادئ معترف بها في الشريعة والتشريع الإسلامي، وأشاد بجهود الفقهاء الذين يعملون على تطوير الفقه في المسائل التي لا توجد فيها نصوص قطعية، مثل الشيخ عبد الوهاب خلاف، الذي أسهم في تشكيل الفقه الإسلامي المعاصر.

واختتم أبو عاصي حديثه بالتأكيد على أن الشريعة تتسع للتجديد والتطوير، وأن الأحكام يجب أن تتماشى مع القواعد العامة للشريعة التي تهدف إلى حفظ الحقوق وتحقيق المصلحة العامة، مما يجعل التوثيق في مسائل مثل الطلاق أمرًا جائزًا وصحيحًا.