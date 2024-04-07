5 وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار اليدين.. «مش هتاخد منك وقت»

اسمرار اليدين من الأشياء التي تسبب إحراجا للسيدات والفتيات خاصة بعد تعرضها للشمس بشكل كبير ما يترك أثرا للحروق والاسمرار، لذلك تبحث الكثير من النساء عن وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار اليدين وتفتيحها وترطيبها.

وبحسب ياسمين فارس المتخصصة في الجمال والعناية، فإن هناك 5 وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار اليدين وتفتيحها، وهي كالتالي:

وصفة عصير الليمون للتخلص من اسمرار اليدين

- احضري عصير نصف ليمونة.

- ملعقة عسل طبيعي.

- ملعقة صغيرة من مسحوق الحليب.

- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير وصفة عصير الليمون للتخلص من اسمرار اليدين

- امزجي عصير الليمون وزيت الزيتون والعسل الطبيعي ومسحوق الحليب.

- قلبي المكونات حتى يصبح خليطا متجانسا.

- نظفي يديك جيدا.

- افردي الخليط على اليدين.

- اتركي الخليط 20 دقيقة حتى يجف.

- افركي يديكي بلطف.

- اغسلي اليدين بالماء الفاتر وجففيها.

- ضعي الكريم المرطب على اليدين.

وصفة الكركم والليمون للتخلص من اسمرار اليدين

يمكنك اتباع وصفة الكركم والليمون للتخلص من اسمرار اليدين، وذلك لأن الكركم قادر على التخلص من الالتهابات لاحتوائه على مضادات أكسدة، كالتالي:

- احضري ملعقة كبيرة من الكركم.

- ضيفي قطرات من عصير الليمون.

- ضيفي ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

- امزجي المكونات جيدا حتى يكون خليطا متجانسا.

- ضعي الخليط على اليدين.

- اتركي الخليط حتى يجف تماماً.

- اشطفي يديكي بالماء البارد.

وصفة اللبن والعسل للتخلص من اسمرار اليدين

- امزجي كمية مناسبة من مسحوق اللبن والعسل.

- افردي الخليط على اليدين.

- اتركي الخليط على اليدين لمدة 30 دقيقة.

- اشطفي اليدين بماء بارد.

وصفة السكر وزيت الزيتون

- اخلطي ملعقة كبيرة من السكر لخشن مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- ضيفي للخليط ملعقة كبيرة من أي كريم مرطب.

- دلكي بشرة يديكِ بهذا الخليط لمدة 10 دقائق.

-اغسلي يديكي بالماء.

وصفة الليمون والسكر لتفتيح اليدين

- امزجي السكر والليمون سوياً.

- ضعي الخليط على يديكي لمدة 5 دقائق.

- اشطفي اليدين بالماء الدافئ