كنز في قشر الليمون يخلصك من مشكلات عديدة.. لا ترميه

يتخلص الكثيرون من قشر الليمون دون معرفة فوائده المتعددة، فيمكن إعادة تدويره وتحويله إلى أشياء مفيدة لحل مشكلات عديدة، بدلاً من شراء منتجات باهظة الثمن، مثل التخلص من الحشرات بطريقة طبيعية.

أوضح موقع «goodhousekeeping» بعض استخدامات قشور الليمون في المنزل.

التخلص من الحشرات في المنزل

يمكن استخدام قشور الليمون في إعداد منظف، يستخدم في التخلص من الحشرات، من خلال إعداد محلول، بتحضير وعاء ووضع فيه كمية من عصير الليمون، ولا يشترط مقدار محدد بل يكتفى بالمتاح في المنزل، مع وضع كمية من قشور الليمون، ومقدار بسيط من الخل، وخلط المكونات جيدا، ثم وضعهم في بخاخة، تستخدم في الرش على الحوائط والغرف بالمنزل، للقضاء على الحشرات.

التخلص من رائحة اليدين

ومن الاستخدامات الفعالة لقشور الليمون، التخلص من رائحة اليدين، خاصة في حال تناول الأسماك والفسيخ والرنجة والبصل والثوم، والأطعمة التي يصاحبها رائحة شديدة، تلتصق في اليدين بمجرد تناولها، لذا يمكن استخدام قشور الليمون كحل فعال، في القضاء على أي روائح باليدين.

إزالة البقع من الملابس

يمكن الاستفادة من قشور الليمون، في التخلص من البقع الموجودة في الملابس، بفعل تساقط الطعام والزيت عليها وغير ذلك، من خلال إتباع عدة خطوات، تتلخص في وضع كمية بسيطة من الملح، على الأماكن التي يوجد فيها بقع بالملابس، ثم فركها جيدا باستخدام قشور الليمون لعدة دقائق، حتى تبدأ البقع في الاختفاء، ويمكن تكرار هذه الخطوة مرات عديدة، حتى يتم إزالة البقع تمامًا.