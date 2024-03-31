فوائد مذهلة للتسبيح على اليدين.. كيف يؤثر على أداء المخ والجهاز الهضمي؟

التسبيح ذكر يصل الإنسان بربه وهو من العبادات اليسيرة ذات الأجر العظيم والتي لا تتطلب طقوساً لتأديتها، فسواء كنت جالساً أو تتجول بالشارع يمكنك التسبيح في أي وقت، لكن هل تعرف فوائد التسبيح على أداء أجهزة جسمك؟.

فوائد التسبيح بأصابع اليدين

استخدام اليدين في التسبيح سنة أمرنا بها النبي بقوله: «اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات»، ووفقاً لحديث الدكتور محمد الباهي أخصائي أمراض المخ والأعصاب لـ«الوطن»، فهناك فوائد تعود على أداء العقل لوظائفه الحيوية من خلال التسبيح على اليدين؛ إذ يوجد بالأصابع شبكة أعصاب متصلة بمختلف أجهزة الجسم ومنها القلب والكبد والمعدة، وعند لمسها خلال عملية التسبيح تنشط خلايا هذه الأجهزة وعلى رأسها العقل الذي يصبح أكثر قدرة على التركيز بخلاف الاعتماد على المسبحة.

زيادة تركيز العقل

يتعرض العقل للتشتيت عند التسبيح بالمسبحة؛ إذ يعتمد بلا وعيٍ منه على حبات الخرز المنظومة فلا تجده يولي اهتماماً بالغاً بالعد وهو عكس ما يحدث في حال استخدام أصابع اليدين عندما لا تلتفت العين إلى شيء بخلافها، فبحسب «الباهي» يلعب عامل الرؤية دوراً بالغ الأهمية في شحذ الانتباه وزيادة التركيز وتنشيط الذاكرة، فما نراه لفترات طويلة تحتفظ به الذاكرة، وهو ما يمكن استخدامه كتمارين عقلية تحد من الإصابة ببعض أمراض الشيخوخة مثل الزهايمر.

التسبيح باليد أو بالمسبحة.. أيهما أفضل؟

استخدام المسبحة ليس بدعة ما دام خالياً من الرياء واعتبارات السمعة، بحسب الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي ذكرت أن المسلم مأمور باتباع شتى الطرق التي تُعينه على ذكر الله، والمسبحة من الأمور التي استحسنها المسلمون في زماننا المعاصر ولا يوجد فيها شيء من البدعة أو ما يحرم استخدام الأشكال المطورة منها مثل المسبحة الإلكترونية، وإن كان التسبيح على اليدين أفضل لأنها تكون شاهدة على صاحبها يوم القيامة.