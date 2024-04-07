تجهيز 11 ساحة لصلاة عيد الفطر في بورسعيد.. 8 توجيهات مهمة من المحافظ

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا، لمتابعة استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الفطر المبارك، جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، ومديري المديريات ومديري الهيئات ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

وأكد محافظ بورسعيد، ضرورة الاستعداد المبكر لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن مديرية أوقاف بورسعيد خصصت 11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينتي بورسعيد وبورفؤاد، مٌوجها التهنئة للحاضرين بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيا الموالي عز وجل أن يعيده علي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

توافر السلع الغذائية والتموينية في العيد

وخلال الاجتماع وجه محافظ بورسعيد مديرية التموين بمراجعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل، موجها بالمتابعة المستمرة لحالة الأسواق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية التموينية لمواجهة جشع التجار.

وشدد محافظ بورسعيد بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوي المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، موجها رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد، فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ و مداخل بورسعيد.

طوارىء في المستشفيات

كما شدد المحافظ على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال الأعياد، مٌوجها الأحياء وشرطة المرافق بكل حزم مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة، وفي الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.