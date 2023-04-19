حي المناخ ببورسعيد يرفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

عقد الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ ،اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً بحضور القيادات ومديري الإدارات بالحي والمهندسة نادية رشوان سكرتير الحي؛ لبحث استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك للعام 2023.

الرقابة على الأسواق

ومن جانبه أكد رئيس حي المناخ على مديري الإدارات بالحي لاسيما الخدمية والمتصلة بالعمل الميداني والتعامل مع المواطنين والإدارات المعنية بالرقابة علي الأسواق وعلي رأسها إدارات تحسين البيئة والإشغالات وشئون البيئة والكهرباء وغيرها بضرورة تكثيف أعمالهم وبذل قصاري جهدهم استعدادا لعيد الفطر، وللحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي للحي، مشددا على التواجد الميداني للجميع على مدار 24 ساعة.

إحالة المخالفات للنيابة العامة

وأشار «بكري»، إلى أن الاجتماع جاء لترتيب وتوزيع المهام والورديات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، موضحا أنه جرى تكليف الإدارة الهندسية والتنظيم بمتابعة أي مخالفات تحدث أولا بأول وإزالتها فورا وإحالتها للنيابة علي الفور .

كما تم تكليف إدارة تحسين البيئة ببدء خطة طوارئ العيد والعمل علي مدار 24 ساعة متتالية حتى يوم الوقفة، ثم البدء في 4 ورديات من أول يوم بالعيد حتى نهايته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للمعدات الموجودة بالحي.

كما تم تكليف سكرتيرة الحي و المساعدين بالمرور على محطات المياه والصرف الصحي بنطاق الحي، وكذا متابعة أعمال النظافة والإشغالات والشاطئ والحدائق وتذليل العقبات لكافة المواطنين.

تكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع

كما شدد على تكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية ( كمية – جودة )، تكثيف الحملات على محال بيع الأسماك المملحة والمدخنة والمطاعم، ومحال تقديم الوجبات الجاهزة والعصائر والحلويات الخاصة بالعيد، وتكثيف الأعمال الدورية لاسيما بمحيط الأماكن الترفيهية والسياحية والمتنزهات؛ لصيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة وإصلاح الأعطال ومتابعة أعمال ترشيد الكهرباء علي مستوي الحي.